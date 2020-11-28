В Париже в ходе протестов пострадали почти 40 правоохранителей

В ходе акции протеста в Париже против законопроекта об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов. Всего в акции участвовали более 46 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

"37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", - написал он.

Напомним, сегодня в Париже возобновились протесты против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

В районе площади Бастилии начались столкновения с правоохранителями, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицейских бутылками и фейерверками. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

В ходе протестов во французской столице задержали по меньшей мере девять человек.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.