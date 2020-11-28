ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Парижі в ході протестів постраждали майже 40 правоохоронців

Автор: РБК-Україна

В ході акції протесту в Парижі проти законопроекту про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими постраждали 37 співробітників правоохоронних органів. Всього в акції брали участь понад 46 тисяч осіб.

Популярні новини

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в Twitter.

"37 поліцейських і жандармів постраждали в ході демонстрацій. Я знову засуджую насильство щодо працівників правоохоронних органів", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі відновилися протести проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися сутички з правоохоронцями, після чого демонстранти почали палити автомобілі, будували барикади, а також закидали поліцейських пляшками і феєрверками. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

У ході протестів у французькій столиці затримали щонайменше дев'ять осіб.

Зазначимо, що згідно з законопроектом "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Парижпротест