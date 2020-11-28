В Париже на акции протеста начались задержания

В Париже в ходе протестов против законопроекта "о глобальной безопасности" начались задержания. Правоохранители задержали девять демонстрантов.
Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.
"По состоянию на 18:15 в Париже было совершено девять арестов", - говорится в сообщении.
При этом телеканал BFM TV сообщило, что в акции протеста в Париже приняли участие более 46 тысяч человек.
[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient "Suicidez-vous" à l’intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanot)pic.twitter.com/ysXSrZ4mRC— La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020
Напомним, в субботу, 28 ноября, в Париже вновь начались демонстрации против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.
В районе площади Бастилии начались столкновения, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицию бутылками и фейерверками.
Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.
На прошлых выходных в ходе протестов в Париже были задержаны более 20 демонстрантов.