ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Париже на акции протеста начались задержания

Париж, Суббота 28 ноября 2020 19:56
В Париже на акции протеста начались задержания
Фото: протест в Париже (twitter.com/corintel)
Автор: РБК-Украина

В Париже в ходе протестов против законопроекта "о глобальной безопасности" начались задержания. Правоохранители задержали девять демонстрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.

"По состоянию на 18:15 в Париже было совершено девять арестов", - говорится в сообщении.

При этом телеканал BFM TV сообщило, что в акции протеста в Париже приняли участие более 46 тысяч человек.

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Париже вновь начались демонстрации против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

В районе площади Бастилии начались столкновения, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицию бутылками и фейерверками.

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

На прошлых выходных в ходе протестов в Париже были задержаны более 20 демонстрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире протестПарижЗадержание

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь