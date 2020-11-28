В Париже на акции протеста начались задержания

Фото: протест в Париже (twitter.com/corintel)

В Париже в ходе протестов против законопроекта "о глобальной безопасности" начались задержания. Правоохранители задержали девять демонстрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.

"По состоянию на 18:15 в Париже было совершено девять арестов", - говорится в сообщении.

При этом телеканал BFM TV сообщило, что в акции протеста в Париже приняли участие более 46 тысяч человек.

[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient "Suicidez-vous" à l’intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanot)pic.twitter.com/ysXSrZ4mRC — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Париже вновь начались демонстрации против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

В районе площади Бастилии начались столкновения, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицию бутылками и фейерверками.

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

На прошлых выходных в ходе протестов в Париже были задержаны более 20 демонстрантов.