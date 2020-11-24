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В Париже демонтировали нелегальный лагерь мигрантов

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в центре Парижа полиция начала демонтаж незаконно установленного палаточного городка мигрантов. В тот момент там находилось более 450 мигрантов.

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Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, городок мигрантов был расположен на площади Республики. В полиции определили, что его строительство организовали "определенные ассоциации", что, по словам правоохранителей, "неприемлемо".

Демонтаж палаток начался около 8 вечера, иногда с мигрантами, которые находились внутри. Во время зачистки лагеря полиция применила слезоточивый газ. Через полтора часа лагерь разобрали.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новой стратегии Евросоюза в отношении миграции и предоставления убежища. Бывшие рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

Европейский союз официально объявил о введение новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.

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