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ЕС официально объявил о введении новых правил выдачи виз

Новости » Общество     01.02.2020 - 15:50
ЕС официально объявил о введении новых правил выдачи виз
Фото: флаг Евросоюза (flickr.com-Campus France)

Изменений в визовой политике для стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом, не будет

Европейский союз официально объявил о введении со 2 февраля новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Однако отмечается, что никаких изменений в визовой политике для стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом, не будет. В частности, новые правила упростят для законных посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса, и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риска незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности.

Правила будут распространяться на граждан всех стран, требующих оформления виз для путешествий в ЕС - таких стран на сегодня насчитывается 105.

Новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, которые являются членами Шенгенской зоны. Такие правила распространяются на четыре ассоциированные с ЕС страны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Краткосрочные визы позволяют путешествовать по всем странам ЕС продолжительностью до 90 дней в любой период в 180 дней.

По обновленным правилам, заявители могут подавать заявки на визу за шесть месяцев (9 месяцев для путешествий морским транспортом) до запланированного путешествия, вместо трех месяцев. Упрощена процедура получения многократных виз продолжительностью от 1 до 5 лет, для их получения заявители могут оформлять представления в электронном виде. Заявки на визы консульские учреждения ЕС должны рассматривать не более 15 суток, в отдельных случаях этот срок может увеличиваться до 45 суток.

Напомним, правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории Америки.

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