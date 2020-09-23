ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Еврокомиссии объявили о новой стратегии ЕС по миграции

Брюссель, Среда 23 сентября 2020 15:27
В Еврокомиссии объявили о новой стратегии ЕС по миграции
Фото: Урсула фон дер Ляен (flickr com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новой стратегии Евросоюза в отношении миграции и предоставления убежища. Прежние рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

"Пакт Европейской комиссии по миграции и убежища, который мы сегодня представляем, предлагает новый старт. Необходимо найти равновесие между многочисленными справедливыми интересами. Мы хотим уважать наши ценности и одновременно принять вызов глобализации", - сказала фон дер Ляен.

Она настояла на доверии между государствами-членами ЕС и обеспечении доверия граждан союза.

"Пакт отражает эту проблематику во всей ее сложности. Он охватывает все аспекты миграции: управление границами, проверку мигрантов, (социальную) интеграцию, возвраты (в страны исхода) и отношения с нашими внешними партнерами", - добавила председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен отметила, что учитывается разница в том миграционном давлении, которое оказывается на границах различных государств, и вопрос ставится в плане того, как в рамках солидарности одни государства-члены должны помогать другим.

Напомним, ранее Европейский союз официально объявил о введение новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Евросоюзмиграция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь