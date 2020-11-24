У Парижі демонтували нелегальний табір мігрантів

Вчора ввечері у центрі Парижу поліція розпочала демонтаж незаконно встановленого наметового містечка мігрантів. У той момент там перебувало більш як 450 мігрантів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, містечко мігрантів було розташоване на площі Республіки. У поліції значили, що його будівництво організували "певні асоціації", що, за словами правоохоронців, "неприйнятно".

Демонтаж наметів розпочався близько 8 вечора, іноді з мігрантами, які перебували всередині. Під час зачистки табору поліція застосувала сльозогінний газ. Через півтори години табір розібрали.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову стратегію Євросоюзу щодо міграції та надання притулку. Колишні рецепти регулювання міграції більше не діють у Європі.

Також Європейський союз офіційно оголосив про введення нових правил видачі віз для громадян третіх країн для перебування на території країн ЄС.