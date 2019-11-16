В Париже число задержанных в ходе протестов превысило 100

В Париже сотрудники полиции задержали по меньшей мере 105 человек на акциях протеста. Об этом гсообщает Francetvinfo.

Сообщается, что 105 человек задержаны к 16:00 по местному времени.

По данным источников телеканала BFM, в протестах приняли участие в том числе до 300 радикалов. Также телеканал сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией.

Напомним, во Франции полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в Париже, в районе площади Италии применили водометы.

В этих двух районах на манифестацию вышли несколько сотен человек. Сейчас возле площади сохраняется довольно напряженная ситуация. Манифестанты подожгли несколько собранных из строительного мусора баррикад, разбили витрину банка HSBC, сожгли автомобиль, принадлежащий мэрии, и перевернули еще один.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции произошли столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов", правоохранители задержали более 40 участников демонстрации.