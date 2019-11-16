ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 15:41
Во Франции применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих
Фото: протесты в Париже (twitter.com)

Полицейские разогнали протестующих на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре

Во Франции полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в Париже, в районе площади Италии применили водометы. Об этом в субботу сообщил BFM.

Сообщается, что в этих двух районах на манифестацию вышли несколько сотен человек. Сейчас возле площади сохраняется довольно напряженная ситуация. Манифестанты подожгли несколько собранных из строительного мусора баррикад, разбили витрину банка HSBC, сожгли автомобиль, принадлежащий мэрии, и перевернули еще один.

К полудню правоохранительные органы задержали в Париже 41 участника акций, 11 из них помещены под стражу. Отмечается, что большинство протестующих на площади - без отличительного признака движения - желтого жилета.

Напомним, РБК-Украина писало, что во Франции произошли столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов", правоохранители задержали более 40 участников демонстрации.

Сегодня на улицы Парижа вышли несколько сотен протестующих, через некоторое время между ними и правоохранителями возникли столкновения. Для разгона радикально настроенной демонстрации силовики применили слезоточивый газ.

Во Франции произошли столкновения на акции "желтых жилетов" В Грузии произошли столкновения на акции протеста, есть пострадавшие
Новости Украины ФранцияпротестПариж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь