Во Франции произошли столкновения на акции "желтых жилетов"

Иллюстративное фото (twitter.com/lavoixdunord)

Правоохранители задержали более 40 протестующих

Во Франции произошли столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов", правоохранители задержали более 40 участников демонстрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, сегодня на улицы Парижа вышли несколько сотен протестующих, через некоторое время между ними и правоохранителями возникли столкновения. Для разгона радикально настроенной демонстрации силовики применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, полиция задержала по меньшей мере 41 протестующего, выписала 5 штрафов и осмотрела свыше 1200 человек.

Напомним, в сентября во время акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже задержали более сотни демонстрантов. Тогда правоохранители оштрафовали минимум 104 участников протеста и осмотрели почти 1250 демонстрантов. Также полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Также РБК-Украина писало, что в Париже работники общественного транспорта устроили акции протеста из-за недовольства пенсионной реформой. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий парижского метро, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.