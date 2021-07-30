В Париже автомобиль врезался в террасу кафе: один погибший

В Париже автомобиль врезался в террасу кафе. Один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM .

Инцидент произошел около 23:00 по местному времени на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. Среди пострадавших, в частности, пассажир автомобиля, который остался заблокированным внутри.

По предварительным данным, автомобиль ехал со значительным превышением скорости, от удара он перевернулся на бок.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его разыскивают. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.