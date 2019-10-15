В Париже на акции протеста произошла столкновения с полицией

В Париже во вторник, 15 октября, пожарные вышли на акцию протеста на Площади Нации с требованием повысить зарплаты, гарантию сохранения пенсий и уважительное отношение к их труду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как сообщается, в ходе протестов полиция Парижа начала разгон демонстрантов при помощи слезоточивого газа и водометов.

Полицейские также перекрыли в час пик движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.

По данным телеканала, некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки. Первые столкновения полиции с демонстрантами начались около 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 октября в Гонконге прошла масштабная протестная акция против правительства, в результате чего митингующие подожгли вход на одну из станций метро.

Кроме того, в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.