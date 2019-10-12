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В Гонконге митингующие подожгли станцию метро

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 17:54
В Гонконге митингующие подожгли станцию метро
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

В демонстрации приняли участие тысячи человек

В Гонконге в субботу, 12 октября, прошла масштабная протестная акция против правительства, в результате чего митингующие подожгли вход на одну из станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в демонстрации приняли участие тысячи человек, тем не менее число протестующих сократилось по сравнению с предыдущими выходными.

В ходе демонстраций были зафиксированы единичные стычки. Так, протестующие подожгли вход на одну из станций метро, а также возвели уличные баррикады. Однако до сих пор не было жестоких столкновений с полицией. Правоохранители призвали "дебоширов" прекратить нелегальные действия.

Несмотря на то, что на прошлой неделе в Гонконге запретили скрывать лицо, многие демонстранты пришли в масках, чтобы таким образом скрыть свою личность, а также выступить против запрета.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отменить запрет администрации на ношение масок.

Кроме того, в начале октября в Гонконге группа протестующих избила водителя такси, который въехал в толпу. Таксист своими действиями ранил как минимум двоих людей.

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