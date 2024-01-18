Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні

"У Франції немає найманців ні в Україні, ні деінде, на відміну від деяких інших (країн - ред.)", - підкреслили у відомстві.

Там також нагадали, що Франція підтримує Україну озброєнням та підготовкою солдатів у повній відповідності до міжнародного права. Це необхідно, щоб допомогти нашій країні у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Що передувало

Нагадаємо, 16 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок такої терористичної атаки поранення отримали 17 мирних жителів.

У свою чергу, міністерство оборони РФ заявило про те, що військові нібито вдарили по будівлі, в якій проживали "іноземні бойовики".

Відомство країни-агресора стверджувало, що "бойовики були переважно французькими найманцями", а "будівля була повністю зруйнована і понад 60 людей загинули".