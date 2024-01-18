UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні

Фото: Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція спростувала фейки влади Росії про те, що її найманці нібито були вбиті під час удару по Харкову.

Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У Франції немає найманців ні в Україні, ні деінде, на відміну від деяких інших (країн - ред.)", - підкреслили у відомстві.

Там також нагадали, що Франція підтримує Україну озброєнням та підготовкою солдатів у повній відповідності до міжнародного права. Це необхідно, щоб допомогти нашій країні у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Що передувало

Нагадаємо, 16 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок такої терористичної атаки поранення отримали 17 мирних жителів.

У свою чергу, міністерство оборони РФ заявило про те, що військові нібито вдарили по будівлі, в якій проживали "іноземні бойовики".

Відомство країни-агресора стверджувало, що "бойовики були переважно французькими найманцями", а "будівля була повністю зруйнована і понад 60 людей загинули".

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяхарковВійна Росії проти Україниракетный удар