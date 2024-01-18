Париж ответил на фантазии россиян о французских наемниках в Украине

"У Франции нет наемников ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых других (стран - ред.)", - подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что Франция поддерживает Украину вооружением и подготовкой солдат в полном соответствии с международным правом. Это необходимо, чтобы помочь нашей стране в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Что предшествовало

Напомним, 16 января российские оккупанты ударили по Харькову ракетами. В результате такой террористической атаки ранения получили 17 мирных жителей.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило о том, что военные якобы ударили по зданию, в котором проживали "иностранные боевики".

Ведомство страны-агрессора утверждало, что "боевики были в основном французскими наемниками", а "здание было полностью разрушено и более 60 человек погибли".