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Париж ответил на фантазии россиян о французских наемниках в Украине

Фото: Париж ответил на фантазии россиян о французских наемниках в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция опровергла фейки властей России о том, что ее наемники якобы были убиты во время удара по Харькову.

Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У Франции нет наемников ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых других (стран - ред.)", - подчеркнули в ведомстве. 

Там также напомнили, что Франция поддерживает Украину вооружением и подготовкой солдат в полном соответствии с международным правом. Это необходимо, чтобы помочь нашей стране в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности. 

Что предшествовало

Напомним, 16 января российские оккупанты ударили по Харькову ракетами. В результате такой террористической атаки ранения получили 17 мирных жителей. 

В свою очередь министерство обороны РФ заявило о том, что военные якобы ударили по зданию, в котором проживали "иностранные боевики". 

Ведомство страны-агрессора утверждало, что "боевики были в основном французскими наемниками", а "здание было полностью разрушено и более 60 человек погибли". 

 

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