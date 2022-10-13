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Parimatch лише у вересні достроково припинив дію свого свідоцтва на знак в Росії

Фото: Parimatch лише у вересні достроково припинив дію свого свідоцтва на знак в Росії (facebook com / Parimatch Ukraine)
Автор: Артем Горовенко, Юлія Бойко

Кіпрська компанія "Рілліус Холдінґ Лімітед", яка є власником торгової марки Parimatch, припинила дію свого свідоцтва на знак в Росії лише у вересні 2022 року. Раніше в компанії стверджували, що завершили відкликання франшизи з Росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Клима Братківського.

Адвокат виявив, що Rillius Holding Limited, якій належать на території Росії торгові знаки Parimatch (свідоцтво РФ № 536717) та "Париматч" (свідоцтво РФ № 613353) лише 19.08.2022 звернулася до Роспатенту із заявою щодо дострокового припинення правової охорони свідоцтв № 536717, № 613353.

Як результат, 13 вересня 2022 Роспатент припинив дію свідоцтва РФ 536717 (Parimatch), а 14.09.2022 - дію свідоцтва РФ № 613353 ("Париматч").

Як відзначає Братківський, 25.12.2019 Роспатент зареєстрував ліцензійні договори № РД0195330 від 25.12.2019 та № РД0320950 від 25.12.2019 на використання товарних знаків: Parimatch (свідоцтво РФ № 536717) та "Париматч"

"Власник знаків ймовірно не зміг належним чином розірвати дію цих договорів з ТОВ "БЕТРІНГ" (Росія), тому вдався до процедури дострокового припинення дії самих свідоцтва. Фактично ТОВ "БЕТРІНГ" (Росія) могло використовувати ці знаки до 13-14 вересня 2022 року", - пояснив адвокат.

Разом з тим, наголошує адвокат, той факт, що власники Parimatch (торгові знаки та ПО) вирішили відкликати франшизу у компанії ТОВ "БЕТРІНГ" лише "через військову агресію РФ в Україні" після 24 лютого 2022 року викликає подив, оскільки військова агресія відбулася ще в лютому 2014 році.

"Ця обставина чомусь не стала перепоною для Parimatch в реєстрації торговельного знака в Росії, а так само отримання доходів за використання товарних знаків та програмного забезпечення в Росії. Фактично бренд Parimatch через податки ТОВ "БЕТРІНГ" (Росія) фінансував російську армію кілька років перед новим етапом війни", - резюмував він.

Слід відзначити, що дохід компанії ТОВ "БЕТРІНГ" (Росія) за 2021 рік склав 45,56 млрд рублів, а прибуток - 2,59 млрд рублів.

Нагадаємо, 26 березня 2022 року в компанії офіційно заявили, що відкликали франшизу в Росії, проте бренд офіційно так і не був там анульований.

Також, як писало РБК-Україна, кіпрський холдинг "Рілліус Холдінґ Лімітед" вимагає від інформаційного агентства РБК-Україна спростування інформації щодо роботи Parimatch в Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

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