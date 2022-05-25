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Торговая марка "Пари-матч" не аннулирована в России

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Среда 25 мая 2022 17:02
Торговая марка "Пари-матч" не аннулирована в России Фото: торговая марка Пари-матч не аннулирован в России (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Торговая марка букмекерской компании Parimatch до сих пор активна в России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию на сайте Роспатента.

Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован.

Кроме того, российские сайты пишут, что компания лишь провела ребрендинг.

"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств - все работает", - говорится на профильном сайте legalbet.ru.

Торговая марка &quot;Пари-матч&quot; не аннулирована в России

Также букмекер продолжает открыто работать в Беларуси. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

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Российская Федерация Parimatch
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