Parimatch только в сентябре досрочно прекратил действие своего свидетельства в знак в России

Адвокат обнаружил, что Rillius Holding Limited, которой принадлежит на территории России торговые знаки Parimatch (свидетельство РФ № 536717) и "Париматч" (свидетельство РФ № 613353) лишь 19.08.2022 обратилась к Роспатенту с заявлением относительно досрочного прекращения правовой охраны свидетельств № 536717, № 613353.

Как результат, 13 сентября 2022 г. Роспатент прекратил действие свидетельства РФ 536717 (Parimatch), а 14.09.2022 - действие свидетельства РФ № 613353 ("Париматч").

Как отмечает Братковский, 25.12.2019 Роспатент зарегистрировал лицензионные договоры № РД0195330 от 25.12.2019 и № РД0320950 от 25.12.2019 на использование товарных знаков: Parimatch (свидетельство РФ № 536717) и "Париматч" (свидетельство РФ №613353) компанией ООО "БЕТРИНГ" (Россия).

"Собственник знаков вероятно не смог должным образом расторгнуть действие этих договоров с ООО "БЕТРИНГ" (Россия), поэтому прибег к процедуре досрочного прекращения действия самих свидетельств. Фактически ООО "БЕТРИНГ" (Россия) могло использовать эти знаки до 13-14 сентября 2022 года", - объяснил адвокат.

Вместе с тем, отмечает адвокат, тот факт, что владельцы Parimatch (торговые знаки и ПО) решили отозвать франшизу у компании ООО "БЕТРИНГ" лишь "из-за военной агрессии РФ в Украине" после 24 февраля 2022 года вызывает удивление, поскольку военная агрессия произошла еще в феврале 2014 года.

"Это обстоятельство почему-то не стало препятствием для Parimatch в регистрации торгового знака в России, а так же получение доходов за использование товарных знаков и программного обеспечения в России. Фактически бренд Parimatch из-за налогов ООО "БЕТРИНГ" (Россия) финансировал российскую армию несколько лет перед новым этапом войны", - резюмировал он.

Следует отметить, что доход компании ООО "БЕТРИНГ" (Россия) за 2021 год составил 45,56 млрд рублей, а прибыль - 2,59 млрд рублей.