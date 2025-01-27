У ПАРЄ заявили, що мирний план щодо України має бути за її участю, а не без неї

"Єдиний шлях, як ми можемо підтримати мирний проєкт щодо України - це за участю України. Якщо у президента Трампа є бажання вести дискусії про мир в Україні без України, я думаю, це буде неприйнятно, ні для європейських країн, ні для України", - сказав Беттель.

За його словами, якщо є мирний план, він має бути не про Україну, а за участю України.

План Трампа щодо України

До перемоги у президентських виборах у США Трамп заявляв, що його команда розробить план щодо України. Однак деталі цього плану все ще не відомі.

Попри це ЗМІ вже публікували ймовірні версії плану Трампа. Зазначається, що у плані може бути відтермінування вступу України в НАТО, введення миротворців у так звану "буферну зону", територіальні поступки тощо.