В ПАСЕ заявили, что мирный план по Украине должен быть с ее участием, а не без нее

"Единственный путь, как мы можем поддержать мирный проект по Украине - это с участием Украины. Если у президента Трампа есть желание вести дискуссии о мире в Украине без Украины, я думаю, это будет неприемлемо, ни для европейских стран, ни для Украины", - сказал Беттель.

По его словам, если есть мирный план, он должен быть не об Украине, а с участием Украины.

План Трампа по Украине

До победы в президентских выборах в США Трамп заявлял, что его команда разработает план по Украине. Однако детали этого плана все еще не известны.

Несмотря на это СМИ уже публиковали вероятные версии плана Трампа. Отмечается, что в плане может быть отсрочка вступления Украины в НАТО, введение миротворцев в так называемую "буферную зону", территориальные уступки и тому подобное.