Російська пропаганда

Росія систематично використовує риторику боротьби з "нацизмом" як інструмент пропаганди для виправдання своїх агресивних дій проти інших країн. У випадку з Україною російська влада від початку 2014 року активно розповсюджувала тезу про нібито "нацистський режим" у Києві

Тактика спрямована не лише на внутрішню аудиторію Росії, але й на міжнародну спільноту, намагаючись дискредитувати Україну в очах інших країн. Насправді ж такі звинувачення є безпідставними й мають на меті відвернути увагу від імперіалістичних амбіцій країни-терориста та порушень міжнародного права.

Нещодавно чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян Тигран пережив клінічну смерть й впав у кому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.