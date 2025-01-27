Российская пропаганда

Россия систематически использует риторику борьбы с "нацизмом" как инструмент пропаганды для оправдания своих агрессивных действий против других стран. В случае с Украиной российские власти с начала 2014 года активно распространяли тезис о якобы "нацистском режиме" в Киеве

Тактика направлена не только на внутреннюю аудиторию России, но и на международное сообщество, пытаясь дискредитировать Украину в глазах других стран. На самом деле такие обвинения являются безосновательными и имеют целью отвлечь внимание от империалистических амбиций страны-террориста и нарушений международного права.

Недавно муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян Тигран пережил клиническую смерть и впал в кому.

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