ПАРЄ закликала передати заморожені активи Росії на відбудову України

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

Заступниця керівник ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна та чому процес йде повільно. Читайте про це - за посиланням.

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