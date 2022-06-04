Глава ПАСЕ призвал Россию немедленно прекратить войну
Президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить войну, которая каждый день уносит жизни невинных людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кокса.
"Сегодня я вновь призываю российские власти - президента, правительство, парламент - и всех граждан России немедленно прекратить эту агрессивную войну против нашего государства-члена, Украины. Нет ни одной причины продолжать эту войну, которую не следовало бы начинать", - отметил глава ПАСЕ.
Он также подчеркнул, что в ходе российской агрессии были убиты, ранены и подверглись жестокому обращению десятки тысяч украинцев. Кроме того, миллионы людей, были вынуждены покинуть свои дома и выехать за пределы Украины.
"Каждый день этой войны слишком длинный. Каждый день, когда это будет продолжаться, будет представлять собой новое преступление против народа и государства, а также против международного права. Остановите войну, восстановите мир, да восторжествует справедливость!", - добавил Кокс.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал не унижать Россию, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.
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