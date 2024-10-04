ПАРЄ про російську агресію: Україна знову стоїть перед загрозою геноциду

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у своїй резолюції щодо вшанування 90-х роковин Голодомору в Україні заявила про загрозу нового геноциду через агресію з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЕ.
Асамблея оприлюднила прес-реліз, в якому вказується, що "дев'яносто років після Голодомору, сталінського геноциду шляхом штучного голоду, який призвів до смерті мільйонів українців у 1932-33 роках, Україна знову стоїть перед загрозою геноциду".
Так, ПАРЄ у своїй заяві закликала всі уряди допомогти народу України "боротися з триваючий геноцидний напад на їхню націю".
Відповідна доповідь парламентаря-представника Німеччини Кнута Абрахама була одностайно схвалена під час представлення 3 жовтня в Асамблеї, та схвалення резолюції.
В ПАРЄ зазначили, що в контексті російської повномасштабної загарбницької війни є свідчення про прагнення "заперечити саме право українського народу на існування як незалежної держави".
Так, парламентарії вказали, що доказами цієї "нової загрози геноциду" є, зокрема:
У заяві ПАРЄ є заклик до усіх країн-членів Ради Європи, спостерігачів і партнерів "використати всі наявні в них інструменти, включно з Конвенцією про геноцид, щоб запобігти будь-яким подальшим актам геноциду проти українського народу як національної групи".
В резолюції також пропонується прокурору Міжнародного кримінального суду "розглянути можливість перевірки повідомлених звинувачень у геноциді проти українського народу".
Раніше повідомлялося, що 2 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених. Так, ПАРЄ працюватиме над їх поверненням.
Також нагадаємо, наприкінці червня Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. У документі також вказується необхідність деколонізації країни-агресора.
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