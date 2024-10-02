ПАРЄ працюватиме над поверненням українських військовополонених: ухвалено резолюцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Євгенію Кравчук у Facebook та пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"ПАРЄ працюватиме над звільненням українських військовополонених та цивільних заручників, яких утримує Росія, до моменту повернення останньої особи", - запевнила нардеп після ухвалення резолюції.

Як зазначила Кравчук, ПАРЄ наголосила на незмінній підтримці України у забезпеченні перемоги над Росією та засудила утримання у російському полоні українських воїнів, а також іноземців, які воюють за Україну.

"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого", - додала нардеп.

У резолюції згадується, що всього 65 956 військовослужбовців та цивільних було зареєстровано як зниклих безвісти або взято в полон. 50 916 зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних (з них цивільних набагато більше ніж військових). Але такі цифри можуть бути більшими.

ПАРЄ засудила той факт, що Росія не допускає повного доступу до українських військовополонених та цивільних, це суперечить Женевським конвенціям.

Також у резолюції згадується трагедія в Оленівці, під час якої було масово вбито та поранено українських військовополонених. Таке звірство досі залишається безкарним.

При цьому депутати ПАРЄ закликали допустити Міжнародний комітет Червоного хреста до всіх місць утримання під вартою.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ привітали ухвалення резолюції щодо військовополонених.

"Ця важлива резолюція посилює голоси українських військовополонених та цивільних осіб, яких утримує РФ. Вона підкреслює глибоке занепокоєння міжнародної спільноти щодо їхньої долі та закликає до їх негайного звільнення", - наголосили у відомстві.