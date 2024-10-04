ПАСЕ о российской агрессии: Украина снова стоит перед угрозой геноцида

Ассамблея обнародовала пресс-релиз, в котором указывается, что "девяносто лет после Голодомора, сталинского геноцида путем искусственного голода, приведшего к смерти миллионов украинцев в 1932-33 годах, Украина снова стоит перед угрозой геноцида".

Так, ПАСЕ в своем заявлении призвала все правительства помочь народу Украины "бороться с продолжающимся геноцидным нападением на их нацию".

Соответствующий доклад парламентария-представителя Германии Кнута Абрахама был единогласно одобрен во время представления 3 октября в Ассамблее, и одобрения резолюции.

В ПАСЕ отметили, что в контексте российской полномасштабной захватнической войны есть свидетельство о стремлении "отвергнуть само право украинского народа на существование как независимого государства".

Так, парламентарии указали, что доказательства этой "новой угрозы геноцида" являются, в частности:

массовые убийства в Буче и Ирпене Киевской области,

применение войсками РФ мощного вооружения в густонаселенных районах,

целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры,

"фильтрация" и пытки украинцев,

системное уничтожение духовного и культурного наследия украинского народа,

использование пищи "как оружия и принудительная депортация десятков тысяч детей".

В заявлении ПАСЕ содержится призыв ко всем странам-членам Совета Европы, наблюдателям и партнерам "использовать все имеющиеся у них инструменты, включая Конвенцию о геноциде, чтобы предотвратить любые дальнейшие акты геноцида против украинского народа как национальной группы".

В резолюции также предлагается прокурору Международного уголовного суда "рассмотреть возможность проверки сообщенных обвинений в геноциде против украинского народа".