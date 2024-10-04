ПАСЕ о российской агрессии: Украина снова стоит перед угрозой геноцида

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции по случаю 90-й годовщины Голодомора в Украине заявила об угрозе нового геноцида из-за агрессии со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.
Ассамблея обнародовала пресс-релиз, в котором указывается, что "девяносто лет после Голодомора, сталинского геноцида путем искусственного голода, приведшего к смерти миллионов украинцев в 1932-33 годах, Украина снова стоит перед угрозой геноцида".
Так, ПАСЕ в своем заявлении призвала все правительства помочь народу Украины "бороться с продолжающимся геноцидным нападением на их нацию".
Соответствующий доклад парламентария-представителя Германии Кнута Абрахама был единогласно одобрен во время представления 3 октября в Ассамблее, и одобрения резолюции.
В ПАСЕ отметили, что в контексте российской полномасштабной захватнической войны есть свидетельство о стремлении "отвергнуть само право украинского народа на существование как независимого государства".
Так, парламентарии указали, что доказательства этой "новой угрозы геноцида" являются, в частности:
В заявлении ПАСЕ содержится призыв ко всем странам-членам Совета Европы, наблюдателям и партнерам "использовать все имеющиеся у них инструменты, включая Конвенцию о геноциде, чтобы предотвратить любые дальнейшие акты геноцида против украинского народа как национальной группы".
В резолюции также предлагается прокурору Международного уголовного суда "рассмотреть возможность проверки сообщенных обвинений в геноциде против украинского народа".
Ранее сообщалось, что 2 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по украинским военнопленным. Так, ПАСЕ будет работать над их возвращением.
Также напомним, что в конце июня Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия РФ геноцидом украинского народа. В документе также указывается на необходимость деколонизации страны-агрессора.
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