У ПАРЄ пропонують конфіскувати активи російських олігархів, щоб натиснути на Путіна

Лорд Дон Туїг вважає, що потрібно йти за особистим багатством керівників Росії. Він зазначив: "Люди, які керують Росією, дуже багаті. Вони розбагатіли на спинах трудящих росіян".

За словами Туїга, воля цих осіб ґрунтується на їхньому багатстві. "Бо їхнє багатство дає їм владу. І я вважаю, що ми повинні робити набагато більше не тільки у питаннях конфіскації їхніх активів, а й використовувати їх, використовувати для відбудови України, давати Україні гроші, підтримувати Україну", - сказав він.

Чому це може спрацювати

Політик підкреслив, що такий підхід змусить оточення Путіна хвилюватися за своє майно. "Це їхній сенс. Те, що вони мають владу над країною - це бонус. Але я не думаю, що ми робимо достатньо, щоб завдати їм клопоту і болю та змусити їх турбуватися про своє багатство", - додав він.

Туїг переконаний, що один вирішальний крок може спричинити ефект паніки серед еліти. "Це буде складно, звісно, складно. Але потрібен один прорив, і тоді вони почнуть панікувати, почнуть хвилюватися", - сказав він.

Механізми та ризики

Лорд визнає, що процес буде складним і викличе юридичні та політичні перепони. Він нагадав, що чиновники можуть остерігатися негативних сигналів для інвесторів. "Якщо подивитись на Велику Британію, я можу уявити, що чиновники в Казначействі, можливо, в Лондоні, скажуть: "Будьте обережні з конфіскацією чужих активів, бо А, Б, В, люди, компанії не захочуть інвестувати у Британію"".

Проте Дон Туїг вважає, що в ситуації війни вибору мало. "Але в таких обставинах, я вважаю, ми не маємо вибору, окрім як іти й забирати їхні цінності, їхні гроші, їхню владу, їхні активи", - сказав він.

Державні і приватні активи

Політик наполягає: потрібно йти як за державними, так і за особистими активами. "Йдіть і за державними. Але також влада цих людей - у їхньому багатстві. Йдіть за активами окремих осіб", - сказав Туїг.

Він закликав шукати практичні способи реалізації таких кроків. "Працюйте над цим. Шукайте способи. Це можна зробити".

Заклик до політичної волі

Лорд Дон Туїг наголосив, що потрібна рішуча політична воля і уряди, готові взяти на себе відповідальність. "Потрібні уряди, які скажуть: "Ми це зробимо"". Він сумнівається, що наразі така рішучість вже існує в Європі.

Туїг закликає продовжувати тиск і демонструвати, що за активами оточення Путіна йдуть. "І переконатися, що вони знають - ми йдемо за ними", - додав він.