В ПАСЕ предлагают конфисковать активы российских олигархов, чтобы надавить на Путина

Лорд Дон Туиг считает, что нужно идти за личным богатством руководителей России. Он отметил: "Люди, которые руководят Россией, очень богаты. Они разбогатели на спинах трудящихся россиян".

По словам Туига, воля этих лиц основывается на их богатстве. "Потому что их богатство дает им власть. И я считаю, что мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации их активов, но и использовать их, использовать для восстановления Украины, давать Украине деньги, поддерживать Украину", - сказал он.

Почему это может сработать

Политик подчеркнул, что такой подход заставит окружение Путина волноваться за свое имущество. "Это их смысл. То, что они имеют власть над страной - это бонус. Но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы причинить им хлопот и боли и заставить их беспокоиться о своем богатстве", - добавил он.

Туиг убежден, что один решающий шаг может вызвать эффект паники среди элиты. "Это будет сложно, конечно, сложно. Но нужен один прорыв, и тогда они начнут паниковать, начнут волноваться", - сказал он.

Механизмы и риски

Лорд признает, что процесс будет сложным и вызовет юридические и политические преграды. Он напомнил, что чиновники могут остерегаться негативных сигналов для инвесторов. "Если посмотреть на Великобританию, я могу представить, что чиновники в Казначействе, возможно, в Лондоне, скажут: "Будьте осторожны с конфискацией чужих активов, потому что А, Б, В, люди, компании не захотят инвестировать в Британию"".

Однако Дон Туиг считает, что в ситуации войны выбора мало. "Но в таких обстоятельствах, я считаю, у нас нет выбора, кроме как идти и забирать их ценности, их деньги, их власть, их активы", - сказал он.

Государственные и частные активы

Политик настаивает: нужно идти как за государственными, так и за личными активами. "Идите и за государственными. Но также власть этих людей - в их богатстве. Идите за активами отдельных лиц", - сказал Туиг.

Он призвал искать практические способы реализации таких шагов. "Работайте над этим. Ищите способы. Это можно сделать".

Призыв к политической воле

Лорд Дон Туиг подчеркнул, что нужна решительная политическая воля и правительства, готовые взять на себя ответственность. "Нужны правительства, которые скажут: "Мы это сделаем"". Он сомневается, что сейчас такая решимость уже существует в Европе.

Туиг призывает продолжать давление и демонстрировать, что за активами окружения Путина идут. "И убедиться, что они знают - мы идем за ними", - добавил он.