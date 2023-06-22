ПАРЄ прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії Російської Федерації проти України.
Про це розповіла заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її сторінку в Facebook.
"Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політичних наслідків агресії РФ проти України прийнята 80 голосами!", - повідомила Кравчук.
Вона пояснила, що в підготовленому документі Асамблея:
Заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" також наголосила, що приняття резолюції стало ще одним проявом солідарності з Україною.
"Черговий крок до відновлення справедливості!",- підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їхні злочини проти України.
Повідомлялося, що Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу РФ у Гаазі.
Докладніше про спецтрибунал читайте у матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна і що про це говорять у світі".
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