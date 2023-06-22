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ПАРЄ прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України

Фото: ПАРЄ прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії Російської Федерації проти України.

Про це розповіла заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її сторінку в Facebook.

"Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політичних наслідків агресії РФ проти України прийнята 80 голосами!", - повідомила Кравчук.

Вона пояснила, що в підготовленому документі Асамблея:

  • закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО;
  • засуджує руйнування Каховської дамби 6 червня 2023 року, що підтверджує варварство путінської військової машини і є воєнним злочином та екоцидом;
  • підтримує Формулу Мира Президента Володимира Зеленського та вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ;
  • підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія;
  • продовжуватиме докладати зусиль з метою створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора;
  • зазначає, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, маріонеток і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включаючи групу Вагнера і збройні сили Кадирова;
  • закликає створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та які причетні до обходу санкцій.

Заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" також наголосила, що приняття резолюції стало ще одним проявом солідарності з Україною.

"Черговий крок до відновлення справедливості!",- підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їхні злочини проти України.

Повідомлялося, що Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу РФ у Гаазі.

Докладніше про спецтрибунал читайте у матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна і що про це говорять у світі".

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