ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом рассказала заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook .
"Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно политических последствий агрессии РФ против Украины принята 80 голосами!", - сообщила Кравчук.
Она пояснила, что в подготовленном документе Ассамблея:
Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" также отметила, что принятие резолюции стало еще одним проявлением солидарности с Украиной.
"Очередной шаг к восстановлению справедливости!", - подчеркнула она.
Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины состоит в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.
Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала РФ в Гааге.
Подробнее о спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".
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