ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook .

"Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно политических последствий агрессии РФ против Украины принята 80 голосами!", - сообщила Кравчук.

Она пояснила, что в подготовленном документе Ассамблея:

призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО;

осуждает разрушение Каховской дамбы 6 июня 2023 года, что подтверждает варварство путинской военной машины и является военным преступлением и экоцидом;

поддерживает Формулу Мира Президента Владимира Зеленского и приветствует создание Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ;

подтверждает, что российское руководство безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа вопреки Конвенции о ядерной безопасности и режима гарантий МАГАТЭ, членом которого является Россия;

продолжать прилагать усилия с целью создания международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также для усиления санкционного давления и международной изоляции государства-агрессора;

отмечает, что международная ответственность должна распространяться на все частные военные компании, марионеток и союзников РФ, которые совершают преступления на территории Украины, включая группу Вагнера и вооруженные силы Кадырова;

призывает создать публичный реестр компаний и физических лиц, которые работают в интересах России и которые причастны к обходу санкций.

Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" также отметила, что принятие резолюции стало еще одним проявлением солидарности с Украиной.

"Очередной шаг к восстановлению справедливости!", - подчеркнула она.

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины состоит в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.

Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала РФ в Гааге.

Подробнее о спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.