ПАРЄ підтримала створення комісії з компенсацій Україні: про що мова

За відповідну резолюцію проголосували одноголосно.

Міжнародна комісія буде працювати в рамках Ради Європи, розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо вимог про компенсацію шкоди, втрат або поранень, спричинених діями РФ на території України або проти України, а також визначатиме розмір компенсацій, йдеться в роз'ясненнях Ради Європи.

Частиною Міжнародної комісії буде і Реєстр збитків, який вже запущений та прийняв десятки тисяч заяв від постраждалих українців.

Коли запрацює комісія

Нинішнє голосування в ПАРЄ не є останнім етапом створення Міжнародної комісії. Фінальне рішення має бути ухвалено Комітетом міністрів Ради Європи у жовтні, а в грудні цього року на дипломатичній конференції в Гаазі конвенцію відкриють до підписання бажаючими країнами, не лише з Європи.

Конвенція вступить в силу після того, як щонайменше 25 країн світу ратифікують її та будуть забезпечені кошти для запуску її роботи.

ПАРЄ у своєму рішенні окремо відзначила необхідність належного фінансування, яке могло би забезпечити реальні компенсації постраждалим від війни українцям.

"Асамблея шкодує, що проєкт конвенції не передбачає чіткішого врегулювання фінансування компенсаційних виплат, а також їхнього виконання та сплати", - йдеться в рішенні ПАРЄ.

Разом з тим, в роз'ясненнях Ради Європи йдеться про те, що створення компенсаційного фонду, з якого і будуть платитись компенсації, ще належить обговорити.

"Зацікавлені сторони продовжують шукати можливі джерела фінансування компенсації, яка буде визначена та присуджена Міжнародною комісією", - йдеться в роз'ясненнях.