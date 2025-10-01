ua en ru
ПАРЄ підтримала створення комісії з компенсацій Україні: про що мова

Страсбург, Середа 01 жовтня 2025 18:59
UA EN RU
ПАРЄ підтримала створення комісії з компенсацій Україні: про що мова Фото: засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (Мілан Лєліч/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала проект конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог України. Вона буде вирішувати питання компенсацій українцям за шкоду, нанесену російською агресією.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Ради Європи.

За відповідну резолюцію проголосували одноголосно.

Міжнародна комісія буде працювати в рамках Ради Європи, розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо вимог про компенсацію шкоди, втрат або поранень, спричинених діями РФ на території України або проти України, а також визначатиме розмір компенсацій, йдеться в роз'ясненнях Ради Європи.

Частиною Міжнародної комісії буде і Реєстр збитків, який вже запущений та прийняв десятки тисяч заяв від постраждалих українців.

Коли запрацює комісія

Нинішнє голосування в ПАРЄ не є останнім етапом створення Міжнародної комісії. Фінальне рішення має бути ухвалено Комітетом міністрів Ради Європи у жовтні, а в грудні цього року на дипломатичній конференції в Гаазі конвенцію відкриють до підписання бажаючими країнами, не лише з Європи.

Конвенція вступить в силу після того, як щонайменше 25 країн світу ратифікують її та будуть забезпечені кошти для запуску її роботи.

ПАРЄ у своєму рішенні окремо відзначила необхідність належного фінансування, яке могло би забезпечити реальні компенсації постраждалим від війни українцям.

"Асамблея шкодує, що проєкт конвенції не передбачає чіткішого врегулювання фінансування компенсаційних виплат, а також їхнього виконання та сплати", - йдеться в рішенні ПАРЄ.

Разом з тим, в роз'ясненнях Ради Європи йдеться про те, що створення компенсаційного фонду, з якого і будуть платитись компенсації, ще належить обговорити.

"Зацікавлені сторони продовжують шукати можливі джерела фінансування компенсації, яка буде визначена та присуджена Міжнародною комісією", - йдеться в роз'ясненнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як працюватиме Реєстр збитків, завданих російською агресією. А також про те, хто саме зможе отримати компенсації.

Також раніше РБК-Україна писало про те, як подати заяву до Реєстру збитків через "Дію".

