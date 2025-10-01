ua en ru
ПАСЕ поддержала создание комиссии по компенсациям Украине: о чем речь

Страсбург, Среда 01 октября 2025 18:59
ПАСЕ поддержала создание комиссии по компенсациям Украине: о чем речь Фото: заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (Милан Лелич/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала проект конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований Украины. Она будет решать вопросы компенсаций украинцам за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Совета Европы.

За соответствующую резолюцию проголосовали единогласно.

Международная комиссия будет работать в рамках Совета Европы, рассматривать, оценивать и принимать решения по требованиям о компенсации ущерба, потерь или ранений, вызванных действиями РФ на территории Украины или против Украины, а также определять размер компенсаций, говорится в разъяснениях Совета Европы.

Частью Международной комиссии будет и Реестр убытков, который уже запущен и принял десятки тысяч заявлений от пострадавших украинцев.

Когда заработает комиссия

Нынешнее голосование в ПАСЕ не является последним этапом создания Международной комиссии. Финальное решение должно быть принято Комитетом министров Совета Европы в октябре, а в декабре этого года на дипломатической конференции в Гааге конвенцию откроют к подписанию желающими странами, не только из Европы.

Конвенция вступит в силу после того, как по меньшей мере 25 стран мира ратифицируют ее и будут обеспечены средства для запуска ее работы.

ПАСЕ в своем решении отдельно отметила необходимость надлежащего финансирования, которое могло бы обеспечить реальные компенсации пострадавшим от войны украинцам.

"Ассамблея сожалеет, что проект конвенции не предусматривает более четкого урегулирования финансирования компенсационных выплат, а также их выполнения и уплаты", - говорится в решении ПАСЕ.

Вместе с тем, в разъяснениях Совета Европы говорится о том, что создание компенсационного фонда, из которого и будут платиться компенсации, еще предстоит обсудить.

"Заинтересованные стороны продолжают искать возможные источники финансирования компенсации, которая будет определена и присуждена Международной комиссией", - говорится в разъяснениях.

Напомним, ранее сообщалось, как будет работать Реестр убытков, нанесенных российской агрессией. А также о том, кто именно сможет получить компенсации.

Также ранее РБК-Украина писало о том, как подать заявление в Реестр убытков через "Дію".

Новости
