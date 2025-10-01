ПАРЄ назвала кількість убитих та ув’язнених українських журналістів і схвалила резолюцію

За час повномасштабної агресії проти України росіяни вбили 12 журналістів під час виконання ними професійних обов'язків. Ще 26 українських медійників безпідставно ув'язнені країною агресором.
Про це йдеться в резолюції "Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, які утримуються в полоні РФ", яка була ухвалена ПАРЄ, передає кореспондент РБК-Україна.
Відповідну резолюцію було схвалено одноголосно.
Як зазначила автор резолюції, український нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, загалом за час великої війни було вбито 111 журналістів, майже сотня з них загинули як учасники бойових дій або від російських обстрілів чи тортур.
Половина з 26 незаконно затриманих українських журналістів опинились під арештом ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2016-2021 роках, половина - вже після 24 лютого 2022 року. Зокрема, йдеться про медійників з окупованого Криму та частин Херсонської і Запорізької областей.
"Якщо ми віримо в демократію, якщо ми віримо в правосуддя, то ми маємо діяти хоробро, не тільки щоб звільнити журналістів, утримуваних в російських в'язницях, але й забезпечити, щоб Україна перемогла у цій війні", - заявив під час дебатів щодо резолюції делегат від Великої Британії лорд Джордж Фоукс.
Також делегати привітали оплесками присутніх в ПАРЄ нещодавно звільнених українських журналістів Владислава Єсипенка та Дмитра Хилюка.
Резолюція закликає країну-агресора до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних журналістів та надання точної інформації про їхнє місце перебування та умови утримання.
Країн-членів Ради Європи та Європейського Союзу закликають підтримати всі механізми притягнення Росії до відповідальності: спеціальний трибунал щодо агресії проти України, Комісію з відшкодування збитків, Реєстр збитків тощо.
Також резолюція закликає ввести персональні санкції проти всіх росіян, причетних до злочинів проти журналістів.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Тільки 24 квітня цього року її тіло повернули в Україну, а експерти виявили численні ознаки тортур.
Також ми писали, що наприкінці серпня 2025 року Україна повернула з полону РФ журналіста Дмитра Хилюка.
Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна шукає формат для повернення цивільних з російського полону. Зокрема, політичних в'язнів та журналістів.