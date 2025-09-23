"Парацетамол і аутизм": заява Трампа обвалила акції Kenvue

Як пише видання, вартість акцій Kenvue впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson. При цьому Tylenol займає значну частку ринку парацетамолу в США - він є найвідомішим брендом цього препарату в Штатх.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вагітним жінкам і немовлятам не варто приймати Тайленол.

"Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання", - сказав він.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) ініціювало процес оновлення маркування парацетамолу, включно з попередженням про можливий підвищений ризик розвитку аутизму та розладів уваги. Регулятор надіслав рекомендаційного листа лікарям, у якому радить обмежувати використання парацетамолу під час вагітності для лікування незначного підвищення температури.

Водночас, видання Nature пише, що дослідження не підтверджують зв'язок між парацетамолом та аутизмом. Але, навіть якщо такий зв'язок дійсно існує, то він не дуже незначний і не означає, що препарат викликає аутизм.

У Kenvue теж заявили, що Тайленол не пов'язаний з аутизмом.

"Ми вважаємо, що незалежна, обґрунтована наука чітко показує, що приймання ацетамінофену (назва, яка використовується для парацетамолу у США - ред.) не викликає аутизм. Ацетамінофен є найбезпечнішим варіантом знеболювального засобу для вагітних жінок за потреби протягом усієї вагітності", - повідомила компанія.