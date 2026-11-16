Парасольки не знадобляться, але варто вдягнутися тепліше: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 16 листопада, очікується суха та прохолодна погода. Дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 16 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 6-8° тепла.