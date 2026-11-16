Зонтики не понадобятся, но стоит одеться потеплее: прогноз погоды на сегодня
07:00 16.11.2026 Пн
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Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 ноября (коллаж РБК-Украина)
В Украине 16 ноября ожидается сухая и прохладная погода. Дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье, днем и в Прикарпатье небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 3-8°, на крайнем юге страны до 11° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 6-8° тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.