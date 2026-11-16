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Зонтики не понадобятся, но стоит одеться потеплее: прогноз погоды на сегодня

07:00 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Зонтики не понадобятся, но стоит одеться потеплее: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 ноября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине 16 ноября ожидается сухая и прохладная погода. Дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье, днем и в Прикарпатье небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8°, на крайнем юге страны до 11° тепла.

Зонтики не понадобятся, но стоит одеться потеплее: прогноз погоды на сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 16 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 6-8° тепла.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

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