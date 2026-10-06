Парасольки не потрібні: якою буде погода в Україні 6 жовтня

Погода в Україні 6 жовтня

Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно західний, його швидкість - 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становила від 5 до 10° тепла, а вдень буде від 16 до 21°.

Опадів не прогнозують і в наступні дві доби. Загалом упродовж трьох діб уночі буде від 5 до 12° тепла, вдень - від 16 до 23°.

Фото: якою буде погода в Україні 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

8 жовтня у південній частині країни вночі та вранці місцями очікується туман.

Нагадаємо, що синоптики не користуються терміном "бабине літо" офіційно.

За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, так у народі називають спокійні, сонячні та маловітряні осінні дні, коли на погоду впливає антициклон.