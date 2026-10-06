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Зонтики не нужны: какой будет погода в Украине 6 октября

07:00 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: какой будет погода в Украине 5 октября (коллаж РБК-Украина)

Завтра, 6 октября, в Украине обойдется без осадков и удержится приятное тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 6 октября

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западный, его скорость - 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составляла от 5 до 10 тепла, а днем будет от 16 до 21 тепла.

Осадков не прогнозируют и в последующие двое суток. В течение трех суток ночью будет от 5 до 12° тепла, днем - от 16 до 23°.

Фото: какой будет погода в Украине 6 октября (инфографика РБК-Украина)

8 октября в южной части страны ночью и утром местами ожидается туман.

Напомним, что синоптики не пользуются термином "бабье лето" официально.

По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, так в народе называют спокойные, солнечные и маловетренные осенние дни, когда на погоду влияет антициклон.

Раньше мы писали, когда в Украине могут прекратиться ночные заморозки.

Птуха рассказывала, что 5-6 октября воздушные потоки должны измениться на юго-западные, поэтому ночи станут более мягкими - от 3 до 8° тепла.

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