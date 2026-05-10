Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі

13:58 10.05.2026 Нд
Опади очікуються не в усіх регіонах
aimg Тетяна Степанова
Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 11 травня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Україну в понеділок, 11 травня, знову накрють дощі, однак не скрізь. Місцями повітря прогріє до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Завтра в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України - без істотних опадів, хіба що на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

У Києві 11 травня опади малоймовірні. Трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
