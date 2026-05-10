Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 11 травня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Україну в понеділок, 11 травня, знову накрють дощі, однак не скрізь. Місцями повітря прогріє до +22 градусів.

Завтра в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині. На решті території України - без істотних опадів, хіба що на Закарпатті пройде дощ. Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси. У Києві 11 травня опади малоймовірні. Трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів. Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)