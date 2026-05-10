Зонтики не прячем: синоптик рассказала, какой будет погода 11 мая и где пройдут дожди

13:58 10.05.2026 Вс
1 мин
Осадки ожидаются не во всех регионах
aimg Татьяна Степанова
Зонтики не прячем: синоптик рассказала, какой будет погода 11 мая и где пройдут дожди Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 11 мая (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Украину в понедельник, 11 мая, снова накроют дожди, однако не везде. Местами воздух прогреет до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Завтра в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, в Сумской, Запорожской, Полтавской, Черкасской областях.

На остальной территории Украины - без существенных осадков, разве что на Закарпатье пройдет дождь.

Температура воздуха неоднородна, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумщина-Черкасщина-Полтавщина-Днепропетровщина лишь +17+19 градусов, в целом +18+22 градуса.

В Киеве 11 мая осадки маловероятны. Немного потеплеет по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 11 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

Также стало известно, что начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

