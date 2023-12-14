Паралімпійця з Білорусі підозрюють у депортації понад 2000 українських дітей

В Україні зацікавилися злочинною діяльністю білоруського паралімпійця Олексія Талая. Його підозрюють у сприянні переміщенню понад 2000 українських дітей з тимчасово окупованих територій у РФ та Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомили у секретаріаті уповноваженого Верховної ради України з прав людини, діяльність білоруського паралімпійця Олексія Талая з незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованої території України є предметом розслідування кримінальної справи.
Розслідування йде за двома першими частинами статті 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Ці кримінальні правопорушення караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років або довічного ув'язнення.
Крім того, у секретаріаті українського омбудсмена звернули увагу, що примусове переміщення дітей підпадає під три статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду: геноцид у вигляді депортації чи насильницьке переміщення населення, злочин проти людяності та воєнний злочин.
Зокрема, діяльність Талая розглядається як один із численних епізодів у протиправній депортації українських дітей до Росії та Білорусі, а також примусового надання їм російського громадянства та передачі під опіку та усиновлення у сім'ї російських громадян.
Секретаріат уповноваженого Верховної ради України з прав людини повідомив про додаткове відправлення матеріалів більш ніж 2000 ідентифікованих дітей, яких з вересня 2022-го по травень 2023 року перевезли до дитячого табору "Дубрава" у Мінській області.
Також направлено дані про т.зв. оздоровлення дітей з окупованої території України в Білорусі, до якого були залучені білоруські високопосадовці, спортсмени, зокрема паралімпієць Олексій Талай, генеральний директор російського БФ "Повір у себе" та голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
Напередодні, за словами омбудсмена Дмитра Лубинця стало відомо, що Україні знадобиться не менше 55 років, якщо вона щодня повертатиме додому хоча б одну депортовану Росією дитину.
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