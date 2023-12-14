Паралимпийца из Беларуси подозревают в депортации более 2000 украинских детей

Как сообщили изданию в секретариате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, деятельность белорусского паралимпийца Алексея Талая по незаконному перемещению украинских детей с временно оккупированной территории Украины является предметом расследования уголовного дела.

Расследование идет по двум первым частям статьи 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Эти уголовные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным заключением.

Кроме того, в секретариате украинского омбудсмена обратили внимание, что принудительное перемещение детей подпадает под три статьи Римского статута Международного уголовного суда: геноцид в виде депортации или насильственное перемещение населения, преступление против человечности и военное преступление.

Дело расследует Главное следственное управление СБУ

В частности, деятельность Талая рассматривается как один из многочисленных эпизодов в противоправной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, а также принудительного предоставления им российского гражданства и передачи под опеку и усыновления в семьи российских граждан.

Секретариат уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека сообщил о дополнительной отправке материалов более чем 2000 идентифицированных детей, которых с сентября 2022-го по май 2023 года перевезли в детский лагерь "Дубрава" в Минской области.

Также направлены данные о т.н. оздоровлении детей с оккупированной территории Украины в Беларуси, в которое были вовлечены белорусские высокопоставленные лица, спортсмены, в частности паралимпиец Алексей Талай, генеральный директор российского БФ "Поверь в себя" и глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.