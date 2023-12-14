RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Паралимпийца из Беларуси подозревают в депортации более 2000 украинских детей

Фото: паралимпиец Беларуси Алексей Талай (facebook.com/Алексей_Талай)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине заинтересовались преступной деятельностью белорусского паралимпийца Алексея Талая. Его подозревают в содействии по перемещению более 2000 украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ и Беларусь.

Про это сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радыё Свабода".

Как сообщили изданию в секретариате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, деятельность белорусского паралимпийца Алексея Талая по незаконному перемещению украинских детей с временно оккупированной территории Украины является предметом расследования уголовного дела.

Расследование идет по двум первым частям статьи 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Эти уголовные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным заключением.

Кроме того, в секретариате украинского омбудсмена обратили внимание, что принудительное перемещение детей подпадает под три статьи Римского статута Международного уголовного суда: геноцид в виде депортации или насильственное перемещение населения, преступление против человечности и военное преступление.

Дело расследует Главное следственное управление СБУ

В частности, деятельность Талая рассматривается как один из многочисленных эпизодов в противоправной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, а также принудительного предоставления им российского гражданства и передачи под опеку и усыновления в семьи российских граждан.

Секретариат уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека сообщил о дополнительной отправке материалов более чем 2000 идентифицированных детей, которых с сентября 2022-го по май 2023 года перевезли в детский лагерь "Дубрава" в Минской области.

Также направлены данные о т.н. оздоровлении детей с оккупированной территории Украины в Беларуси, в которое были вовлечены белорусские высокопоставленные лица, спортсмены, в частности паралимпиец Алексей Талай, генеральный директор российского БФ "Поверь в себя" и глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно окупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти