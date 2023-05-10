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"Парад заморозків" завершується. Синоптик розповіла про погоду на завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки. Завтра вдень температура повітря становитиме не більше +16 градусів, опади можливі в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Вночі

Найближча ніч, схоже, завершуватиме парад заморозків. Вночі дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно", - розповіла вона.

Вдень

За даними синоптика, завтра вдень температура повітря становитиме +13...+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході - +9...+11 градусів.

Завтра вдень у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині та на заході - без істотних опадів.

Погода в Києві

Вночі

У Києві вночі буде ясно. Температура повітря вночі +5 градусів.

Вдень

Вдень періодичні хмари, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу, до +15 градусів.

Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

Крім того, за останні 2 дні рівень води в межах Києва впав на 30 см. Водночас рівень небезпеки підтоплень залишається.

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