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"Парад заморозков" завершается. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Фото: синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки. Завтра днем температура воздуха будет не более +16 градусов, осадки возможны в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Ночью

Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков. Ночью дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно", - рассказала она.

Днем

По данным синоптика, завтра днем температура воздуха будет +13...+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке - +9...+11 градусов.

Завтра днем в восточных областях, местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди. В южной части и на западе без существенных осадков.

Погода в Киеве

Ночью

В Киеве ночью будет ясно. Температура воздуха ночью +5 градусов.

Днем

Днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя, до +15 градусов.

Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.

Кроме того, за последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время, уровень опасности подтоплений остается.

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