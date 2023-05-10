"Парад заморозков" завершается. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Погода в Украине

Ночью

Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков. Ночью дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно", - рассказала она.

Днем

По данным синоптика, завтра днем температура воздуха будет +13...+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке - +9...+11 градусов.

Завтра днем в восточных областях, местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди. В южной части и на западе без существенных осадков.

Погода в Киеве

Ночью

В Киеве ночью будет ясно. Температура воздуха ночью +5 градусов.

Днем

Днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя, до +15 градусов.