Парад "важливіший". Жителям Москви відключили банківські перекази

"У зв'язку з можливими обмеженнями доступу в мережу інтернет у Москві з 7 до 9 травня у столиці та області можуть бути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через СБП (систему швидких платежів - ред.), а також тимчасові труднощі під час приймання платежів за картками в терміналах оплати в магазинах і онлайн", - пише оператор "Національної системи платіжних карток".

При цьому найбільші банки також заявили, що в роботі їхніх додатків може спостерігатися збій. Вони рекомендують клієнтам підключатися до інтернету через Wi-Fi або пробувати повторити операцію пізніше.

Також москвичів попереджають, що найближчими днями "можуть спостерігатися труднощі в роботі деяких банкоматів і POS-терміналів, що використовують бездротовий канал зв'язку".