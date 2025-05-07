Парад "важнее". Жителям Москвы отключили банковские переводы

"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП (систему быстрых платежей - ред.), а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - пишет оператор "Национальной системы платежных карт".

При этом крупнейшие банки также заявили, что в работе их приложений может наблюдаться сбой. Они рекомендуют клиентам подключаться к интернету через Wi-Fi или пробовать повторить операцию позже.

Также москвичей предупреждают, что в ближайшие дни "могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи".