Парад "важливіший". Жителям Москви відключили банківські перекази
Жителі Москви і Підмосков'я можуть зіткнутися з проблемами під час банківських переказів. Це відбувається на тлі підготовки до параду до "Дня перемоги".
Про це йдеться в повідомленні оператора російського сервісу "Національна система платіжних карт", повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
"У зв'язку з можливими обмеженнями доступу в мережу інтернет у Москві з 7 до 9 травня у столиці та області можуть бути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через СБП (систему швидких платежів - ред.), а також тимчасові труднощі під час приймання платежів за картками в терміналах оплати в магазинах і онлайн", - пише оператор "Національної системи платіжних карток".
При цьому найбільші банки також заявили, що в роботі їхніх додатків може спостерігатися збій. Вони рекомендують клієнтам підключатися до інтернету через Wi-Fi або пробувати повторити операцію пізніше.
Також москвичів попереджають, що найближчими днями "можуть спостерігатися труднощі в роботі деяких банкоматів і POS-терміналів, що використовують бездротовий канал зв'язку".
Вимкнення мобільного інтернету в Москві
До слова, у Москві вже відключили мобільний інтернет. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вигадав, що Росія була змушена піти на такий крок на час підготовки до параду до "Дня перемоги".
За його словами, Росія боїться "небезпечного сусідства". При цьому коли обмеження будуть зняті - він не уточнив.
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